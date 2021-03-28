Гамільтон виграв Гран-прі Бахрейну

Британець виконав неймовірний пілотаж

Джерело - Чемпіон.

Гран-Прі Бахрейну відкрило сезон 2021 року у Формулі-1.

Перемогу у гонці здобув британець Льюїс Гамільтон.

Відзначимо, що новачок сезону Микита Мазепін вже на першому колі вилетів з траси. Судячи з повтору, гонщик Хаас просто помилився і не втримав машину. Гонщик не зміг продовжити гонку.

ТОП-10 гонки: Гамільтон, Ферстаппен, Боттас, Норріс, Перес, Леклер, Ріккардо, Сайнс, Цунода, Стролл

Очко за найшвидше коло отримав Валттері Боттас (Мерседес).

Раніше, Росберг виділив чотирьох потенційних чемпіонів перед стартом сезону.