Гамільтон виграв Гран-прі Бахрейну

Джерело - Чемпіон.
Гран-Прі Бахрейну відкрило сезон 2021 року у Формулі-1.
Перемогу у гонці здобув британець Льюїс Гамільтон.
Відзначимо, що новачок сезону Микита Мазепін вже на першому колі вилетів з траси. Судячи з повтору, гонщик Хаас просто помилився і не втримав машину. Гонщик не зміг продовжити гонку.
ТОП-10 гонки: Гамільтон, Ферстаппен, Боттас, Норріс, Перес, Леклер, Ріккардо, Сайнс, Цунода, Стролл
Очко за найшвидше коло отримав Валттері Боттас (Мерседес).
Раніше, Росберг виділив чотирьох потенційних чемпіонів перед стартом сезону.