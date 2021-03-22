Росберг виділив чотирьох потенційних чемпіонів перед стартом сезону

У пілотів Мерседес з'явилися конкуренти

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Пілоти Ред Булл Макс Ферстаппен і Серхіо Перес можуть приєднатися до представників Мерседеса Льюїса Гамільтона та Валттері Боттаса в боротьбі за титул.

Таку думку висловив колишній чемпіон Формули-1 Ніко Росберг.

"Ферстаппен дуже швидкий, зараз він на рівні Гамільтона. Ці два гонщика знаходяться в іншій лізі по відношенню до решти. Я не можу сказати, що Боттас точно не нав'яже боротьбу, тому що він дуже швидкий на одному колі і здатний випереджати Льюїса. Але йому не вистачає стабільності", - заявив німець.

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"Думаю, Серхіо Перес теж буде в грі. Перед стартом сезону я б виділив чотирьох потенційних чемпіонів, і це дуже цікаво. Ми побачимо рік відмінних битв", - розповів Росберг.

Раніше Гамільтон вилетів у гравій на тестах у Бахрейні.