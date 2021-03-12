Росії не дозволили використовувати Катюшу замість гімну на Олімпіаді

У CAS не дослухались до прохань росіян

Спортивний арбітражний суд (CAS) відмовив Росії використовувати Катюшу замість гімну на Олімпійських іграх в Токіо та Пекіні.

Про це повідомляє Inside the Games.

У CAS відзначили, що через санкції державний гімн Росії або будь-якої "пов'язаний з Росією" гімн не може офіційно виконуватися або звучати в будь-якому місці проведення заходів на Іграх, в тому числі на церемоніях відкриття, закриття та вручення медалей.

"Комісія CAS вважає, що "будь-який гімн, пов'язаний з Росією"- це будь-яка пісня, пов'язана з країною, в тому числі "Катюша", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Росію відсторонили від міжнародних змагань на 2 роки.