Олімпіада-2020 у Токіо відбудеться без іноземних уболівальників

Уряд Японії заборонить іноземним уболівальникам приїжджати на Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо влітку 2021 року.

Іноземні уболівальники не зможуть бути присутніми на Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року

Про це повідомляє Kyodo.

За інформацією агенції, літні Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без присутності іноземних глядачів через пандемію коронавірусу.

Наприкінці березня уряд Японії та оргкомітет Ігор проведуть зустріч з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і двома іншими організаціями та оголосять офіційне рішення з цього питання.

Олімпіада-2020 має відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Нагадаємо, Салах може зіграти на Олімпіаді.