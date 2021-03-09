Олімпіада-2020 у Токіо відбудеться без іноземних уболівальників

Джерело - espreso.tv.
Іноземні уболівальники не зможуть бути присутніми на Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року
Про це повідомляє Kyodo.
За інформацією агенції, літні Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без присутності іноземних глядачів через пандемію коронавірусу.
Наприкінці березня уряд Японії та оргкомітет Ігор проведуть зустріч з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і двома іншими організаціями та оголосять офіційне рішення з цього питання.
Олімпіада-2020 має відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року.
Нагадаємо, Салах може зіграти на Олімпіаді.