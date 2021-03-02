 Салах може зіграти на Олімпіаді | Футбол | Champion.com.ua
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Салах може зіграти на Олімпіаді

Сьогодні 13:16 199 0
Мохамед Салах може зіграти на Олімпіаді
Салах може зіграти на Олімпіаді
#Салах, #Ліверпуль

Джерело - sportarena.com.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може виступити на Олімпіаді в Токіо в складі олімпійської збірної Єгипту.

Про це повідомляє Ahram.org.eg.

Крім цього, тренер олімпійської команди Фараонів Шаки Гаріб розраховує викликати в збірну півзахисника лондонського Арсеналу Мохамед Ельнені.

Офіційні переговори з Ліверпулем щодо виклику Мохамеда Салаха в олімпійську збірну Єгипту стартують після перерви на матчі збірних у березні.

Згідно з правилами, на Олімпіаду збірні можуть викликати лише трьох футболістів старше 23 років.

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