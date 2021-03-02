Джерело - sportarena.com.
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може виступити на Олімпіаді в Токіо в складі олімпійської збірної Єгипту.
Про це повідомляє Ahram.org.eg.
Крім цього, тренер олімпійської команди Фараонів Шаки Гаріб розраховує викликати в збірну півзахисника лондонського Арсеналу Мохамед Ельнені.
Офіційні переговори з Ліверпулем щодо виклику Мохамеда Салаха в олімпійську збірну Єгипту стартують після перерви на матчі збірних у березні.
Згідно з правилами, на Олімпіаду збірні можуть викликати лише трьох футболістів старше 23 років.