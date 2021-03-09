 МОК не визнав обрання сина Лукашенка на посаду голови НОК Білорусі | Інше | Champion.com.ua
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МОК не визнав обрання сина Лукашенка на посаду голови НОК Білорусі

Сьогодні 11:39 456 0
Всі тимчасові заходи проти НОК Білорусі збережені
МОК не визнав обрання сина Лукашенка на посаду голови НОК Білорусі
#Лукашенко

Джерело - Чемпіон.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не визнав обрання Віктора Лукашенка на посаду голови Національного олімпійського комітету Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Також МОК не визнав обрання Дмитра Баскова на посаду члена виконавчого комітету НОК Білорусі.

МОК зберіг всі тимчасові заходи проти НОК Білорусі, в тому числі призупинення фінансових виплат, за винятком стипендій білоруським спортсменам і грошей, пов'язаних з підготовкою білоруської команди до Олімпійських ігор і участю в них.

МОК просить НОК Білорусі та всі федерації, що входять до його складу забезпечити відсутність політичної дискримінації за участю білоруських спортсменів у кваліфікаційних змаганнях і в остаточному відборі команди Білорусі на всі Олімпійські ігри.

Нагадаємо, МОК планує вакцинувати всіх учасників Олімпіади.

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