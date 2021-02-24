Форман порадив Мак-Грегору залишити UFC

Ірландському бійцеві MMA Конору Мак-Грегору потрібно відмовитися від виступів в октагоні та повністю зосередитися на боксі.

Про це заявив легендарний американський важковаговик Джордж Форман.

"Мак-Грегору важко прийняти це, але він більше ударник, ніж боєць змішаного стилю. Особисто я волів би побачити його в боксерських поєдинках, ніж в боях ММА. Зараз йому точно варто задумати про перехід.

Думаю, якщо він вийде на бій з кимось на кшталт Менні Пакьяо, то зможе здобути перемогу. Конор рівик до боксу, а в ММА у нього більше нічого не вийде", - сказав Форман.