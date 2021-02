Сехудо пообіцяв побити трьох чинних чемпіонів UFC

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо хоче провести бої з Дейвісон Фігейредо, Петром Яном і Алексом Волкановським.

Про це заявив сам Сехудо.

Yo @danawhite why don’t you line up all your Rent A Chumps at 125, 135 and 145. I bet the house that neither one of them would make it past two rounds with Triple C! #justsaying 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/lksilc8NFa