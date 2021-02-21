Аспіналл переміг Орловського на турнірі UFC Fight Night 185

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 185 білорус Андрій Орловський, який представляє США, протистояв англійцю Тому Аспіналлу.
У другому раунді поєдинку англієць провів задушливий прийом (задній голий дросель), і 42-річний Орловський здався.
Відзначимо, що 27-річний британець тільки минулого року дебютував в UFC, здобувши дві перемоги в октагоні.
Раніше, чемпіон UFC у напівсередному дивізіоні Камару Усман (18-1) у найближчому майбутньому може піднятися на одну вагову категорію вище.