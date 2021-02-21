Льюїс нокаутував Блейдса на UFC Fight Night 185

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC Fight Night 185, у головному бою вечора якого зустрічалися американці Кертіс Блейдс і Деррік Льюїс.
Сам поєдинок повинен був відбутися ще в листопаді 2020 року, проте через виявлений коронавірус у Блейдса бій довелося перенести на лютий.
У першому раунді бійці придивлялися один до одного, проте саме Кертіс мав невелику перевагу. У другій п'ятихвилинці Блейдс почав контролювати хід поєдинку, проте в одному з епізодів Льюїс завдав потужного аперкоту, який і відправив Блейдс на канвас.
Раніше, Аспіналл переміг Орловського на турнірі UFC Fight Night 185.