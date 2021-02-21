 Співак у першому раунді переміг американця на турнірі UFC Fight Night 185 | ММА | Champion.com.ua
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Співак у першому раунді переміг американця на турнірі UFC Fight Night 185

Сьогодні 06:03 729 0
Українцю вистачило одного раунду
Співак у першому раунді переміг американця на турнірі UFC Fight Night 185
#Співак

Джерело - Чемпіон.

У попередньому карді на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 185 українсько-молдавський важковаговик Сергій Співак переміг американця Джареда Вандераа.

Співак на п'ятій хвилині першого раунду серією ударів завершив бій.

Відзначимо, що спочатку поєдинок повинен був відбутися на турнірі UFC 256 в грудні минулого року, але був перенесений через коронавірус в американського бійця.

Для 25-річного важковаговика Співака це був п'ятий бій в UFC. На його рахунку перемоги над Таєм Туівасою і Карлосом Феліпе, а також поразки від Волта Харріса і Марчіна Тибури.

Раніше, чемпіон UFC у напівсередному дивізіоні Камару Усман (18-1) у найближчому майбутньому може піднятися на одну вагову категорію вище.

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