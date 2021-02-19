Чемпіон UFC може змінити вагову категорію

Чемпіон UFC у напівсередному дивізіоні Камару Усман (18-1) у найближчому майбутньому може піднятися на одну вагову категорію вище.

Про це заявив сам спортсмен.

"Безумовно, безумовно. Якщо Іззі [Адесанья] буде готовий піднятися вище - так, він вже зараз піднімається в вазі, - але якщо він буде готовий звільнити пояс 185-фунтів, сказавши: "Більше мені тут робити нічого", тоді я безумовно обміркую цю ідею.

Однак я ні в якому разі не збираюся переходити в середню вагу для бою з Іззі. Я в цьому не зацікавлений. Я вже говорив про це знову і знову, що швидше за все віддам перевагу двом африканцям з чемпіонськими поясами, ніж одного відразу з двома титулами. А після березня буде вже троє хлопців з Африки з чотирма поясами. Зараз чудовий час, щоб бути африканцем", - зазначив Усман.