Партія Слуга народу висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Про це повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

"Василь - відомий спортсмен та актор, народився і виріс в Івано-Франківську. Мабуть, кожному він відомий як найсильніша людина світу. А ще Василь Вірастюк очолює тренерський склад Invictus Games: Team Ukraine та займається реабілітацією ветеранів. І тепер хоче допомагати їм на державному рівні", - зазначила Кравчук.