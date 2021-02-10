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Нурмагомедов готовий звільнити титул чемпіона UFC

Сьогодні 15:55 354 0
Росіянин не планує відновлювати кар'єру
Нурмагомедов готовий звільнити титул чемпіона UFC
#Хабіб

Джерело - Sport24.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов готовність звільнити свій титул.

Про це заявив сам спортсмен.

"Звичайно, від звільнення пояса мені стане легше. Камінь на плечах ніби якийсь. Нехай призначають бій за вакантний титул, претендентський бій. Хочу, щоб була визначеність, я Дані Уайту про це вже сказав - все що потрібно в цьому спорті, я вже зробив.

У мене ж там ще залишилися "свої" люди - Дос Аньос, Гейджа, Конор. Їх перемоги ще довго будуть тримати мене на слуху. Залишив там своїх людей, нехай працюють на моє ім'я", - сказав Хабіб.

Нагадаємо, що 32-річний росіянин оголосив про завершення кар'єри в жовтні 2020 роки після перемоги над американцем Джастіном Гейджи на турнірі UFC 254. Всього Хабіб провів 29 боїв, які не зазнавши жодної поразки.

Раніше, Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом.

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