Нурмагомедов готовий звільнити титул чемпіона UFC

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов готовність звільнити свій титул.

Про це заявив сам спортсмен.

"Звичайно, від звільнення пояса мені стане легше. Камінь на плечах ніби якийсь. Нехай призначають бій за вакантний титул, претендентський бій. Хочу, щоб була визначеність, я Дані Уайту про це вже сказав - все що потрібно в цьому спорті, я вже зробив.

У мене ж там ще залишилися "свої" люди - Дос Аньос, Гейджа, Конор. Їх перемоги ще довго будуть тримати мене на слуху. Залишив там своїх людей, нехай працюють на моє ім'я", - сказав Хабіб.