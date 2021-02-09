Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом

Володар чемпіонського пояса UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов хоче спробувати себе в ролі професійного футболіста.

Про це заявив сам спортсмен.

"Є таке бажання. Звичайно. Це мрія дитинства. Футбол не даремно називають королем спорту. З ким я тільки не спілкувався на цю тему. І з президентом УЄФА Олександром Чеферін, і з власником ПСЖ, і з Кріштіану Роналду.

Клуб мрії - це мадридський Реал. Перший матч, який я повністю усвідомлено подивився в прямому ефірі, - фінал Ліги чемпіонів-1998 між Реалом і Ювентусом. Тоді ще Міятович забив з офсайда, але ми, мадридці, це не визнаємо", - заявив Нурмагомедов.