 Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом | ММА | Champion.com.ua
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Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом

Сьогодні 14:55 360 0
Чемпіон UFC розповів про свої футбольні уподобання
Нурмагомедов хоче стати професійним футболістом
#Хабіб

Джерело - Матч ТВ.

Володар чемпіонського пояса UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов хоче спробувати себе в ролі професійного футболіста.

Про це заявив сам спортсмен.

"Є таке бажання. Звичайно. Це мрія дитинства. Футбол не даремно називають королем спорту. З ким я тільки не спілкувався на цю тему. І з президентом УЄФА Олександром Чеферін, і з власником ПСЖ, і з Кріштіану Роналду.

Клуб мрії - це мадридський Реал. Перший матч, який я повністю усвідомлено подивився в прямому ефірі, - фінал Ліги чемпіонів-1998 між Реалом і Ювентусом. Тоді ще Міятович забив з офсайда, але ми, мадридці, це не визнаємо", - заявив Нурмагомедов.

Нурмагомедов - великий фанат футболу. Він є близьким другом нападником Ювентуса Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Нурмагомедов може відновити кар'єру.

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