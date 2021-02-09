Визначилась дата третього бою Мак-Грегор – Пуар’є

Джерело - espreso.tv.
Ірландський боєць Конор Мак-Грегор і американець Дастін Пуар'є незабаром можуть провести третій поєдинок
Про це повідомляє ESPN MMA.
За інформацією інсайдера Аріеля Хельвані, поєдинок планують провести в травні 2021 року.
"Зараз все йде до того, що в травні відбудеться третій бій Пуар'є і Макгрегора. Буде цей бій за титул? Поки це питання висить у повітрі. Є шанс, що він не буде титульним", - сказав Хельвані.
Перша зустріч бійців, що відбулася восени 2014 року, завершилася достроковою перемогою Конора в першому раунді, а в січні 2020 го року американець нокаутував ірландця в другому раунді.