Визначилась дата третього бою Мак-Грегор – Пуар’є

Стала відома дата третього бою Мак-Грегор – Пуар’є

Ірландський боєць Конор Мак-Грегор і американець Дастін Пуар'є незабаром можуть провести третій поєдинок

Про це повідомляє ESPN MMA.

За інформацією інсайдера Аріеля Хельвані, поєдинок планують провести в травні 2021 року.

"Зараз все йде до того, що в травні відбудеться третій бій Пуар'є і Макгрегора. Буде цей бій за титул? Поки це питання висить у повітрі. Є шанс, що він не буде титульним", - сказав Хельвані.

Перша зустріч бійців, що відбулася восени 2014 року, завершилася достроковою перемогою Конора в першому раунді, а в січні 2020 го року американець нокаутував ірландця в другому раунді.

Раніше, Пуар’є анонсував третій бій з Мак-Грегором.