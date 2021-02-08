У Росії відібрали чемпіонат світу з боротьби

Чемпіонат світу перенесли у Сербію

Бюро об'єднаного світу боротьби (United World Wrestling) вирішило перенести чемпіонат світу, який мав відбутися наступного року в російському Красноярську.

Про це повідомляє пресслужба організації.

В UWW пояснили причину відмови від проведення чемпіонату світу минулорічним рішенням Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS). Росії заборонено проводити будь-які міжнародні змагання до кінця 2022 року.

"Ми поважаємо рішення CAS, позицію WADA та внесли корективи у розклад змагань відповідно до цього. У нас був позитивний досвід проведення індивідуального Кубку світу в Белграді, і ми впевнені, що Росія буде чудовим господарем турніру в 2023 році", - розповів президент організації Ненад Лаловіч.

Замість Росії, приймати чемпіонат світу з боротьби наступного року буде Белград (Сербія). Право на проведення турніру повернуть Росії в 2023 році, проте місто, де він пройде, буде визначено пізніше.

Раніше повідомлялося, що Олімпійський комітет Росії отримав запрошення на Ігри-2022 в Пекіні.