Волков нокаутував Оверіма

Росіянин упевнено переміг свого опонента

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 6 на 7 лютого в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 184.

У головному бою турніру зустрічалися росіянин Олександр Волков і нідерландець Алістар Оверім.

У другому раунді росіянин джебами розбив оборону суперника. Оверім намагався протистояти опонентові оверхендами, але це не приносило особливого успіху. Бій був завершений перемогою Волкова після нокауту на третій хвилині другого раунду.

Нагадаємо, українка задушила чемпіонку ONE Championship.