 В України затверджено День тренера | Інше | Champion.com.ua
Мій профіль
Скільки коштує стати спонсором Динамо
Вчора 10:52 3303
Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі
Сьогодні 11:51 375
Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем
Сьогодні 11:33 701
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:25 24128
У команді Джойса розповіли, коли може відбутися бій з Усиком
Сьогодні 11:15 567
Сієста: Ломаченку потрібно починати працювати
Сьогодні 09:25 2343 1
Британський промоутер: Мене дратує, що Усика хочуть кинути
Сьогодні 06:12 3037
Шахтар не продовжить контракт з Тайсоном
Вчора 20:31 1926
Шахтар хоче повернути Тейшейру
Вчора 17:45 1415
Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом
Вчора 17:30 893
Блоги
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:59 189
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:24 3910
26 років тому легендарний Кантона влетів у вболівальника в стилі кунг-фу
26 років тому легендарний Кантона влетів у вболівальника в стилі кунг-фу Valeriy Ruchka
Вчора 22:02 2893
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу Valeriy Ruchka
Вчора 15:36 1122
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація Valeriy Ruchka
Вчора 15:05 3499 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:25 Футбол Мілан спробує влітку підписати Отавіо 51
14:09 Бокс Джойс: Бій з Усиком я хочу найбільше 231
13:51 Футбол Колишній захисник Динамо цікавий Лудогорцю 598
13:33 Футбол Бонавентуре залишив Брюгге перед матчами с Динамо 302
13:30 Кіберспорт Odessa Gaming прийматиме Ternopil Gamimg у чемпіонаті України 132
13:15 ММА Мак-Грегора відсторонили від боїв 467
12:59 Блог Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке 190
12:57 Футбол Захисник Реала заразився коронавірусом 249
12:41 Футбол Манчестер Сіті посперечається з Шахтарем за Кайкі 409
12:25 Інше В України затверджено День тренера 201
12:09 Лижі Большунов може отримати майже три роки в'язниці 1056 1
11:51 Футбол Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі 375
11:33 Футбол Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем 701
11:25 Фігурне катання Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 24128
11:15 Бокс У команді Джойса розповіли, коли може відбутися бій з Усиком 567
10:57 Хокей Помер чотириразовий володар Кубку Стенлі 553
10:41 Бокс Колишній тренер Ф'юрі: Усик залишає питання у хевівейті 1054
10:25 Баскетбол Джеймс є найповільнішим гравцем у цьому сезоні НБА 348
10:24 Блог Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням 3911
10:10 Футбол ПСЖ запропонував щедрий контракт Рамосу 550
09:56 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку 809
09:39 Футбол Колишній легіонер Інгульця може перейти до Кривбасу 551
09:25 Бокс Сієста: Ломаченку потрібно починати працювати 2343 1
09:11 Хокей Ванкувер знищив Оттаву у матчі НХЛ 395
08:55 Футбол СК Дніпро-1 - Чукарички 2:0. Огляд матчу 510

В України затверджено День тренера

Сьогодні 12:25 201 0
Затверджено проєкт Зеленського
В України затверджено День тренера
#Гутцайт, #Уряд

Джерело - Чемпіон.

Уряд затвердив проєкт Указу Президента України Про День тренера.

Про це повідомляє Міністр спорту та молоді України Вадим Гутцайт.

"19 липня - День тренера! Уряд затвердив проєкт Указу Президента України "Про День тренера"! Чому саме вибрали таку дату - 19 липня? Це день відкриття літної Олімпіади 1996 року, коли Україна вперше приймала участь в такому масштабному міжнародному змаганні, як незалежна держава та виступила самостійною олімпійською командою.

Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов’язково повинно бути. Ми глибоко цінуємо їх вклад у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким являюся сьогодні. Всі мої високі результати я завдячую своїм наставникам", - зазначив Гутцайт.

Раніше, міністр Гутцайт назвав роки, коли в Україні може відбутися Олімпіада.

Коментарі ()