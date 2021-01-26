В України затверджено День тренера

Уряд затвердив проєкт Указу Президента України Про День тренера.

Про це повідомляє Міністр спорту та молоді України Вадим Гутцайт.

"19 липня - День тренера! Уряд затвердив проєкт Указу Президента України "Про День тренера"! Чому саме вибрали таку дату - 19 липня? Це день відкриття літної Олімпіади 1996 року, коли Україна вперше приймала участь в такому масштабному міжнародному змаганні, як незалежна держава та виступила самостійною олімпійською командою.

Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов’язково повинно бути. Ми глибоко цінуємо їх вклад у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким являюся сьогодні. Всі мої високі результати я завдячую своїм наставникам", - зазначив Гутцайт.