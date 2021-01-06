Міністр Гутцайт назвав роки, коли в Україні може відбутися Олімпіада

Через 10 років Україна буде здатна провести Олімпійські ігри.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Ми дивимося на 2030-й і 2032 рік. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду.

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Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду - це класна мета для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати всіх, будуть вільні (робочі) місця, щоб люди не їхали закордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм", - підсумував міністр.

Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі Міжнапродного олімпійського комітету. До 2025 року має бути визначений господар літньої Олімпіади-2032 (точна дата поки невідома).