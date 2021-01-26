Російському лижникові Олександру Большунова може загрожувати тюремний термін за напад на фінського лижника Йони Мякі під час естафети на етапі Кубка світу в Лахті.

Про це заявив фінський юрист Оскар Ліндберг.

"По-перше, після фінішу Большунов повалив Мякі на землю. У фінському кримінальному праві це зазвичай сприймається як напад середньої або малої тяжкості (заподіяння шкоди здоров'ю або побої в російському кримінальному праві). Згідно з останніми рішеннями Верховного суду Фінляндії необов'язковий фізичний контакт відразу ж після гонки або гри вважається подією, що сталася поза спортивним заходом. Оскільки Большунов штовхнув свого суперника Мякі після фінішу, така поведінка може бути розцінена як кримінальне покарання, а не як звичайний фізичний контакт в ході гонки. Такі правопорушення караються відповідно до глави 21 Кримінального кодексу Фінляндії, яка присвячена злочинам проти життя та здоров'я. Якщо Большунов буде засуджений за напад згідно Розділу 5 глави 21, то йому може загрожувати штраф або позбавлення волі до двох років.

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По-друге, перед фінішем Большунов розмахував своєю палицею так, що, можливо, намагався вдарити Мякі, - сказав юрист. - Большунов міг навіть не влучити, не дотягтися до Мякі, однак відповідно до Розділу 5 Глави 21 Кримінального кодексу Фінляндії навіть спроба заподіяти кому-небудь тілесні ушкодження є в Фінляндії кримінальним злочином. Вдарити кого-небудь лижною палицею також буде рівносильно нападу з нанесенням шкоди здоров'ю легкого або середнього ступеня тяжкості, про що говорилося вище.

Обидва злочини Большунова будуть розглядатися як одне, так як вони були здійснені безпосередньо один за одним. Якщо Большунов буде засуджений за обидва злочини, то максимальна санкція для нього може скласти до двох років і восьми місяців позбавлення волі", - зазначив Ліндберг.