 Большунов може отримати майже три роки в'язниці | Лижі | Champion.com.ua
Мій профіль
Скільки коштує стати спонсором Динамо
Вчора 10:52 3303
Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі
Сьогодні 11:51 375
Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем
Сьогодні 11:33 700
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:25 24128
У команді Джойса розповіли, коли може відбутися бій з Усиком
Сьогодні 11:15 567
Сієста: Ломаченку потрібно починати працювати
Сьогодні 09:25 2343 1
Британський промоутер: Мене дратує, що Усика хочуть кинути
Сьогодні 06:12 3037
Шахтар не продовжить контракт з Тайсоном
Вчора 20:31 1926
Шахтар хоче повернути Тейшейру
Вчора 17:45 1415
Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом
Вчора 17:30 893
Блоги
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:59 189
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:24 3910
26 років тому легендарний Кантона влетів у вболівальника в стилі кунг-фу
26 років тому легендарний Кантона влетів у вболівальника в стилі кунг-фу Valeriy Ruchka
Вчора 22:02 2893
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу Valeriy Ruchka
Вчора 15:36 1122
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація Valeriy Ruchka
Вчора 15:05 3499 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:25 Футбол Мілан спробує влітку підписати Отавіо 51
14:09 Бокс Джойс: Бій з Усиком я хочу найбільше 231
13:51 Футбол Колишній захисник Динамо цікавий Лудогорцю 598
13:33 Футбол Бонавентуре залишив Брюгге перед матчами с Динамо 302
13:30 Кіберспорт Odessa Gaming прийматиме Ternopil Gamimg у чемпіонаті України 132
13:15 ММА Мак-Грегора відсторонили від боїв 467
12:59 Блог Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке 190
12:57 Футбол Захисник Реала заразився коронавірусом 249
12:41 Футбол Манчестер Сіті посперечається з Шахтарем за Кайкі 409
12:25 Інше В України затверджено День тренера 200
12:09 Лижі Большунов може отримати майже три роки в'язниці 1056 1
11:51 Футбол Шахтар переграв Сілекс у контрольному матчі 375
11:33 Футбол Суркіс: Був проти того, щоб Динамо ділило стадіон з Шахтарем 700
11:25 Фігурне катання Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 24128
11:15 Бокс У команді Джойса розповіли, коли може відбутися бій з Усиком 567
10:57 Хокей Помер чотириразовий володар Кубку Стенлі 553
10:41 Бокс Колишній тренер Ф'юрі: Усик залишає питання у хевівейті 1054
10:25 Баскетбол Джеймс є найповільнішим гравцем у цьому сезоні НБА 348
10:24 Блог Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням 3911
10:10 Футбол ПСЖ запропонував щедрий контракт Рамосу 550
09:56 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку 809
09:39 Футбол Колишній легіонер Інгульця може перейти до Кривбасу 551
09:25 Бокс Сієста: Ломаченку потрібно починати працювати 2343 1
09:11 Хокей Ванкувер знищив Оттаву у матчі НХЛ 395
08:55 Футбол СК Дніпро-1 - Чукарички 2:0. Огляд матчу 510

Большунов може отримати майже три роки в'язниці

Сьогодні 12:09 1056 1
Неординарну ситуацію пояснив фінський юрист
Большунов може отримати майже три роки в'язниці
#Большунов

Джерело - matchtv.ru.

Російському лижникові Олександру Большунова може загрожувати тюремний термін за напад на фінського лижника Йони Мякі під час естафети на етапі Кубка світу в Лахті.

Про це заявив фінський юрист Оскар Ліндберг.

"По-перше, після фінішу Большунов повалив Мякі на землю. У фінському кримінальному праві це зазвичай сприймається як напад середньої або малої тяжкості (заподіяння шкоди здоров'ю або побої в російському кримінальному праві). Згідно з останніми рішеннями Верховного суду Фінляндії необов'язковий фізичний контакт відразу ж після гонки або гри вважається подією, що сталася поза спортивним заходом. Оскільки Большунов штовхнув свого суперника Мякі після фінішу, така поведінка може бути розцінена як кримінальне покарання, а не як звичайний фізичний контакт в ході гонки. Такі правопорушення караються відповідно до глави 21 Кримінального кодексу Фінляндії, яка присвячена злочинам проти життя та здоров'я. Якщо Большунов буде засуджений за напад згідно Розділу 5 глави 21, то йому може загрожувати штраф або позбавлення волі до двох років.

Актуально: Дикість дня. Російський лижник ударив і збив з ніг суперника на Кубку світу

По-друге, перед фінішем Большунов розмахував своєю палицею так, що, можливо, намагався вдарити Мякі, - сказав юрист. - Большунов міг навіть не влучити, не дотягтися до Мякі, однак відповідно до Розділу 5 Глави 21 Кримінального кодексу Фінляндії навіть спроба заподіяти кому-небудь тілесні ушкодження є в Фінляндії кримінальним злочином. Вдарити кого-небудь лижною палицею також буде рівносильно нападу з нанесенням шкоди здоров'ю легкого або середнього ступеня тяжкості, про що говорилося вище.

Обидва злочини Большунова будуть розглядатися як одне, так як вони були здійснені безпосередньо один за одним. Якщо Большунов буде засуджений за обидва злочини, то максимальна санкція для нього може скласти до двох років і восьми місяців позбавлення волі", - зазначив Ліндберг.

Нагадаємо, збірну Росії дискваліфікували в естафеті на етапі Кубку світу.

Коментарі ()