Конор Мак-Грегор і Дастін Пуар’є у бою-реванші на турнірі UFC 257 трималися як джентльмени.

Про це заявив колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон.

Nice fight gentlemen 🥇@TheNotoriousMMA x @DustinPoirier . Good finish Dut ⚔️🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 Great Fights tonight @ufc Was great to see fans in The stands #ufc257 pic.twitter.com/KuBIAc0l7L