Колишній тимчасовий чемпіон зрадів наявності глядачів в залі

Джерело - Чемпіон.

Конор Мак-Грегор і Дастін Пуар’є у бою-реванші на турнірі UFC 257 трималися як джентльмени.

Про це заявив колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон.

"Хороший бій, джентльмени Конор Мак-Грегор і Дастін Пуар’є. Відмінний фініш, Дастіне. Чудові поєдинки сьогодні, UFC. Було приємно бачити глядачів на арені", - зазначив Фергюсон.

Nice fight gentlemen 🥇@TheNotoriousMMA x @DustinPoirier . Good finish Dut ⚔️🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 Great Fights tonight @ufc Was great to see fans in The stands #ufc257 pic.twitter.com/KuBIAc0l7L — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) January 24, 2021

Відзначимо, що Мак-Грегор вперше в кар'єрі опинився в нокауті. Перша зустріч бійців, що відбулася восени 2014 року, завершилася достроковою перемогою Конора в першому раунді.