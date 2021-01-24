Пуар’є - про перемогу над Мак-Грегором: Я чемпіон

Дастін прокоментував перемогу над ірландцем

Джерело - Daily Mail.

Колишній тимчасовий чемпіон у легкій вазі UFC Дастін Пуар’є, який переміг Конора Мак-Грегора у бою-реванші. не проти провести ще один бій з ірландцем.

Про це заявив сам Дастін.

"Я щасливий, але не здивований, оскільки проробив гарну роботу. Хочу сказати, що Конор сприйняв результат дуже професійно. Зараз у нас рахунок 1-1, тому, можливо, ми поб'ємося знову. Моя мета полягала в тому, щоб діяти технічно і вибирати удари. Я взагалі не хотів вступати в розмін. Я можу боксувати дуже технічно, але схильний до того, щоб втрачати голову і потрапляти в неприємності. Подивимося, що буде далі. Для мене цей бій був як титульний. Я чемпіон", - сказав Пуар’є.

Відзначимо, що Мак-Грегор вперше в кар'єрі опинився в нокауті. Перша зустріч бійців, що відбулася восени 2014 року, завершилася достроковою перемогою Конора в першому раунді.