Мак-Грегор пафосно прибув на Бійцівський острів

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор прибув на Бійцівський острів.

Ірландський боєць приїхав в готель на території острова.

Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онелайн-трансляція бою UFC-257. LIVE

Мак-Грегор спочатку з'явився на публіці з голим торсом, а потім взяв сина на руки. Разом з ним він пройшов в готель в супроводі кількох людей в захисних костюмах.

Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) has arrived at the fighter hotel on Fight Island. Video courtesy of 👨‍✈️, @MoynihanCharles. pic.twitter.com/mEvcCWEAfv