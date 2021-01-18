Беленюк та Насібов здобули золоті нагороди на турнірі у Хорватії

Відбувся міжнародний турнір з греко-римської боротьби

Джерело - Чемпіон.

У Загребі проведено міжнародний турнір з греко-римської боротьби Zagreb Open 2021.

У другій змагальний день боротьби за нагороди три медалі (дві золоті та одну бронзу) завоювали українські спортсмени.

Українець Парвіз Насібов виграв золото в категорії до 72 кг, перемігши у фіналі Ахмета Їлмаза (Туреччина) з рахунком 3:2.

А в категорії до 82 кг третє місце посів Ярослав Фільчаков (Україна), вигравши сутичку за бронзу у Армінаса Лигнугаріса (Литва) з рахунком 8:0.

Лідер збірної України Жан Беленюк у фіналі категорії до 87 кг переміг Александара Cтепанетіча зі Швеції (9:1).

Друге місце в категорії до 130 кг зайняв Микола Кучмій, щоправда йому довелося відмовитися через травму від участі в фіналі проти Османа Їлдирима (Туреччина).

Нагадаємо, Беленюк поборов коронавірус.