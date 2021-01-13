Хаммо здобув бронзу на турнірі у Досі

Хаммо здобув дебютну для себе медаль на турнірах Masters

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Яків Хаммо (вагова категорія+100 кг) виборов бронзу на турнірі Masters у Досі.

Про це повідомляє пресслужба ФДУ.

Українець програв півфінал французу Тедді Рінеру, Хаммо протримався всі чотири хвилини сутички (Рінер провів один прийом на ваза-арі).

У сутичці за бронзову медаль, Хаммо впевнено переміг 🇹🇯таджика Тімура Рахімова. Яків володів ініціативою увесь час, швидко провів прийом на ваза-арі, а наприкінці сутички Рахімов отримав третє попередження та був вилучений.

У підсумку, Хаммо посів третє місце на Мастерсі в Досі та приніс Україні другу бронзову медаль.

Раніше, Білодід здобула бронзу на турнірі у Досі.