Білодід здобула бронзу на турнірі у Досі

Дар'я Білодід завоювала бронзову нагороду на першому в новому році турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала бронзову нагороду на турнірі серії Мастерс у Досі.

Про це повідомляє ФДУ.

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Після впевнених перемог у стартових раундах над німкенею Менз і монголкою Мунхабат, у півфіналі українка несподівано поступилася титулованій японці Тонакі.

У сутичці за бронзову нагороду, надсконцентрованій Дарії знадобилося менше хвилини, щоб на 20 секундному утриманні здобути перемогу з оцінкою іппон.