Боєць ММА загинув у масовій бійці в махачкалінському селищі

Убитий боєць змішаних єдиноборств

У махачкалінському селищі Тарки напередодні ввечері сталася масова бійка, в результаті якої від ножового поранення загинув один чоловік.

Про це повідомляє АіФ Дагестан.

Убитий боєць змішаних єдиноборств.

6 січня о селищі відбувся схід у зв'язку з вбивством 3 січня місцевого жителя, який боровся з розповсюдженням наркотиків. За попередніми даними, між учасниками сходу і родичами вбивці сталася масова бійка, в ході якого загинув боєць ММА.

Підозрюваний у його вбивстві затриманий. Крім того, у відділ поліції були доставлені близько 10 учасників масової бійки.

Раніше, помер п'ятиразовий володар Кубка Стенлі.