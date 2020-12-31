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Гамільтон отримав лицарський титул

Сьогодні 12:25 237 0
Пілота Формули-1 включили в нагородний список
Гамільтон отримав лицарський титул
#Гамільтон, #Формула-1

Джерело - sport.ua.

Пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон включений в список на здобуття лицарського титулу Великій Британії за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє Sky Sports.

Гонщик Мерседеса в минулому сезоні Ф-1 виграв 7-й чемпіонський титул, а також встановив рекорд за кількістю перемог в історії серії.

Гамільтон став третім чемпіоном Ф-1, який отримав лицарський титул, проте першим, хто домігся цього статусу протягом активної кар'єри. Тепер гонщика офіційно будуть називати сер Льюїс Гамільтон.

35-річний пілот не став наймолодшим лицарем-спортсменом. Тенісист Енді Маррей отримав титул в 29 років, а велосипедисти Бредлі Віггінс і Кріс Хой - в 32.

Нагадаємо, Гамільтон став спортсменом року у Великій Британії.

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