Гамільтон став спортсменом року у Великій Британії

До ТОП-3 також увійшли Ф'юрі та Рашфорд

Спортсменом 2020 року у Великій Британії став пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, який виграв 7-й чемпіонський титул Формули-1.

Про це повідомляє Sky Sports.

Гонщик в голосуванні обійшов футболіста Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда і боксера Тайсона Ф'юрі.

Рашфорд в цьому році відзначився в плані благодійності, виділивши великі кошти на допомогу дітям. Ф'юрі запам'ятався перемогою над Деонтеєм Вайлдером.

Спортсменкою року стала Холлі Дойл. Вона бере участь в популярних у Великій Британії кінних перегонах.

Командою року визнаний Ліверпуль, який виграв титул АПЛ.

Нагадаємо, Гамільтон почуває себе погано через COVID-19.