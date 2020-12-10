Гамільтон став спортсменом року у Великій Британії

Джерело - sport.ua.
Спортсменом 2020 року у Великій Британії став пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, який виграв 7-й чемпіонський титул Формули-1.
Про це повідомляє Sky Sports.
Гонщик в голосуванні обійшов футболіста Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда і боксера Тайсона Ф'юрі.
Рашфорд в цьому році відзначився в плані благодійності, виділивши великі кошти на допомогу дітям. Ф'юрі запам'ятався перемогою над Деонтеєм Вайлдером.
Спортсменкою року стала Холлі Дойл. Вона бере участь в популярних у Великій Британії кінних перегонах.
Командою року визнаний Ліверпуль, який виграв титул АПЛ.
Нагадаємо, Гамільтон почуває себе погано через COVID-19.