У Гаррі Каспарова померла мати

Мати тринадцятого чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова померла 26 грудня.

Про заявив сам знаменитий гросмейстер.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD