У Гаррі Каспарова померла мати

Сумну новину повідомив сам шахіст

Джерело - Чемпіон.

Мати тринадцятого чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова померла 26 грудня.

Про заявив сам знаменитий гросмейстер.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 25, 2020

Клара Каспарова була за освітою інженером, фахівцем з автоматики і телемеханіки.

У 7 років Каспаров втратив батька, який помер від лімфосаркоми. Клара Шагеновна після смерті чоловіка цілком присвятила себе шаховій кар'єрі сина. У 1975 році, коли Гаррі було 12 років, Клара Каспарова змінила його прізвище з батьківського Вайнштейн на Каспаров.

Це було зроблено за згодою родичів для полегшення подальшої шахової кар'єри юного шахіста, який вже подавав серйозні надії, якому міг перешкодити антисемітизм, що існував в СРСР.

Нагадаємо, українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви.