Чемпіон світу з бліцу і швидких шахів Василь Іванчук розповів, що йому надходила пропозиція зіграти роль радянського гросмейстера в серіалі Хід королеви.

Мінісеріал за 28 днів після прем'єри подивилися 62 мільйони користувачів стрімінговой платформи. Такі цифри є абсолютним рекордом для мінісеріалу.

"Цікаво, що я отримував пропозицію зіграти роль Боргова. Мені написали на мейл. Я не одразу відповів, тому що не знав, ані що за телекомпанія, ані чи це правда чи афера, ані чи це якийсь жарт. З’ясував, що це солідна компанія, що готується такий серіал і тоді написав, запитуючи, що пропонують. Адже я мусив знати більш-менш обсяг роботи. Тиждень між листування минув і мені повідомили, перепросивши, що знайшли іншого актора на цю роль. Добре, нема питань. Забігаючи наперед, скажу, саме роль Боргова була би мені комфортною. Якщо вже вибирати персонажа, якого б я зіграв, то скоріше це був би сторож, який навчив маленьку дівчинку грати у шахи. Ця роль мені б більше підходила", - сказав Іванчук.