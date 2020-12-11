Співак залишився без бою на турнірі UFC 256

Джерело - sport.ua.
Колишній чемпіон українського промоушена WWFC Сергій Співак не виступить на UFC 256, який відбудеться 12 грудня в Лас-Вегасі.
Про це повідомляє MMA Fighting.
Співак повинен був побитися з американцем Джаредом Вандераа (11-4). Але цей бій скасовано, оскільки американський спортсмен підхопив коронавірус.
У головному бою чемпіон в найлегшій вазі Дейвісон Фігейреду зустрінеться з Брендоном Морено, також свій поєдинок проведуть Тоні Фергюсон і Чарльз Олівейра.
Нагадаємо, Нурмагомедов став власником бійцівського промоушена.