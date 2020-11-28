Нурмагомедов став власником бійцівського промоушена

Сума операції оцінюється в 1 млн доларів

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов викупив промоушен Gorilla Fighting Championship.

Про це повідомляє менеджер Азамат Бостанов.

Сума операції оцінюється приблизно в один мільйон доларів. Промоушен буде перейменований в Eagle Fighting Championship. Eagle - в перекладі орел, це прізвисько Хабіба.

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Очікується, що Нурмагомедов оголосить про угоду 2 грудня, коли проведе велику пресконференцію.

Нагадаємо, що росіянин оголосив про завершення бійцівської кар'єри після дострокової перемоги над Джастіном Гетжі на UFC 254.

Раніше повідомлялося, що чемпіон UFC Дейвесон Фігейредо зустрінеться з Брендоном Морено 12 грудня.