 Нурмагомедов став власником бійцівського промоушена | ММА | Champion.com.ua
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Нурмагомедов став власником бійцівського промоушена

Сьогодні 22:25 198 0
Сума операції оцінюється в 1 млн доларів
Нурмагомедов став власником бійцівського промоушена
#Хабіб

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов викупив промоушен Gorilla Fighting Championship.

Про це повідомляє менеджер Азамат Бостанов.

Сума операції оцінюється приблизно в один мільйон доларів. Промоушен буде перейменований в Eagle Fighting Championship. Eagle - в перекладі орел, це прізвисько Хабіба.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Азамат Бостанов (@a.bostanov)

Очікується, що Нурмагомедов оголосить про угоду 2 грудня, коли проведе велику пресконференцію.

Нагадаємо, що росіянин оголосив про завершення бійцівської кар'єри після дострокової перемоги над Джастіном Гетжі на UFC 254.

Раніше повідомлялося, що чемпіон UFC Дейвесон Фігейредо зустрінеться з Брендоном Морено 12 грудня.

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