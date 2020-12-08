Політик не підбирав слова для коментування рішення

Олександр Лукашенко щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету про заборону для нього на відвідування всіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри, готовий звернутися до суду.

Про це заявив сам Лукашенко.