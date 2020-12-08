 Лукашенко після заборони на відвідування Олімпійських ігор назвав МОК бандою | Інше | Champion.com.ua
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Лукашенко після заборони на відвідування Олімпійських ігор назвав МОК бандою

Сьогодні 18:40 548 0
Політик не підбирав слова для коментування рішення
Лукашенко після заборони на відвідування Олімпійських ігор назвав МОК бандою
#МОК, #Лукашенко

Джерело - belta.by.

Олександр Лукашенко щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету про заборону для нього на відвідування всіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри, готовий звернутися до суду.

Про це заявив сам Лукашенко.

"Треба нам звернутися в суд. Нехай Бах і банда розкажуть, у чому моя вина, що я свою країну захищаю ?! Ну так ви мене підтримуєте в цій політиці в переважній більшості, і я захищаю свою країну. Я захищаю вас. За що ж мене карати, щоб я не брав участі в якихось заходах ...

Так я 25 років не брав у них участі, переживу і далі! Але навіщо ж ви так чините? І потім, ви що, зібрали Міжнародний олімпійський комітет, всі країни, сотню з гаком, обговорили цю тему? Бояться через ковід висунути носа з нори!", - сказав Лукашенко.

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