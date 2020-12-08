Нурмагомедов назвав найскладніший бій у кар'єрі

Хабіб Нурмагомедов прокоментував найскладніший бій у кар'єрі

Для чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова найскладнішим став бій проти Конора Мак-Грегора у 2018 році.

Про це розповів сам боєць.

"Я думаю, було б неправильно виділити когось одного. Найскладніший - це той, з ким я бився в жовтні 2018 року. Це протистояння було швидше важким емоційно, ніж фізично. Також складний бій був з Глейсоном Тібау в 2012 році. Було дуже складно емоційно битися з Дастіном Порье, тому що мій батько був у кутку. Я тоді усвідомлював відповідальність. Поєдинок проходив в Абу-Дабі, і практично весь стадіон вболівав за мене", - сказав Нурмагомедов.

Нагадаємо, Нурмагомедов став власником бійцівського промоушена.