Lviv Boars здолали Budivelnyk Gaming в чемпіонаті України

Найкращим гравцем матчу став Любомир Димида (Born-B-Drunk), який на свій рахунок записав 22 очки, 7 асистів та 6 перехоплень, реалізувавши 8 з 13 попадань з гри

Джерело - Чемпіон.

Lviv Boars приймали Budivelnyk Gaming у рамках регулярного чемпіонату України з кібербаскетболу.

Першу чверть кияни взяли з мінімальною перевагою 16:14.

Другу чверть взяли львівські "кабани", які потрохи призвичаїлись до гри будівельників, і на велику перерву команди пішли з рахунком 26:25 на користь Lviv Boars.

Друга частина матчу закінчилась справжнім фіаско для столичної команди.

"Кабани" в 3 та 4 чвертях набрали по 21 очку, натомість пропустили лише 17.

Ukrainian E-Basketball League

Регулярний чемпіонат

3 грудня

Lviv Boars - Budivelnyk Gaming 68:42 (14:16, 12:19, 21:7, 21:10)

Найкращим гравцем матчу став Любомир Димида (Born-B-Drunk), який на свій рахунок записав 22 очки, 7 асистів та 6 перехоплень, реалізувавши 8 з 13 попадань з гри

Нагадаємо, Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України.