 Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже 2,8 млрд доларів | Олімпійські Ігри-2020 | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря перемогла Лестер у Лізі Європи
Вчора 21:45 3067 1
Україна прийме вирішальні матчі групи відбору на Євробаскет-2022
Сьогодні 15:08 353
Українець потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи
Сьогодні 14:12 835
Львівські Карпати побудують нову клубну базу
Сьогодні 13:33 1531 4
Визначено найкращого гравця матчу Зоря - Лестер
Сьогодні 08:24 6765 1
Зоря - Лестер 1:0. Огляд матчу
Вчора 22:50 1897
Зоря - Лестер 1:0. Як це було
Вчора 21:45 6635
Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу
Вчора 18:48 1733
Прима потрапив до ТОП-20 спринту на Кубку світу
Вчора 15:51 1054
Два українці потрапили до символічної збірної туру Ліги Чемпіонів
Вчора 13:15 4977
Блоги
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата Valeriy Ruchka
02.12.2020 10:56 639
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
01.12.2020 21:46 2422
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом Андрій Твердохліб
01.12.2020 21:23 1011
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
01.12.2020 19:56 780
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
01.12.2020 13:52 2694
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:34 Футбол Телеканали Україна і Футбол покажуть ЧС-2022 202
18:17 Олімпійські Ігри-2020 Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже 2,8 млрд доларів 213
18:00 Футбол Денисов вказав, чому Футбол 1 втратив права на єврокубки 848
17:47 Біатлон Санітра пояснив відсутність Джими у жіночій естафеті 289
17:32 Футбол ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі 436
17:17 Футбол Побиття директора стадіону в Чернігові: Поліція встановила 80 причетних 401
16:59 Футбол Вієйру звільнили з Ніцци 595
16:47 Біатлон Санітра назвав склад на жіночу естафету у Контіолахті 980
16:36 Футбол Маліновський поборов COVID-19 589
16:35 Пряма трансляція Колос - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 160
16:14 Футбол У Дніпро-1 спалах коронавірусу 799
15:54 Футбол Наполі погодив новий контракт з Гаттузо 562
15:52 Пряма трансляція Десна - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 204
15:39 Біатлон Підручний: Ми неправильно вибрали місце підготовки 922
15:24 Хокей. УХЛ Визначено найкращих гравців старту УХЛ 793
15:08 Баскетбол Україна прийме вирішальні матчі групи відбору на Євробаскет-2022 353
14:56 Футбол Десять клубів розглядають можливість заявитися до Другої ліги 1227
14:41 Баскетбол Ліга чемпіонів змінила формат плей-оф та фіналу 1574
14:26 Футбол АЗ Алкмар - Наполі 1:1. Огляд матчу 691
14:12 Футбол Українець потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи 835
13:50 Бокс Усик: Белью не потрапив ні разу так, як Дерек 2176
13:33 Футбол Львівські Карпати побудують нову клубну базу 1531 4
13:15 Футбол Динамо купить центрального захисника 2059
12:57 Футбол ЛАСК - Тоттенгем 3:3. Огляд матчу 1081
12:39 Футбол Стало відомо, по скільки отримали гравці Динамо за вихід до групи Ліги чемпіонів 1623

Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже 2,8 млрд доларів

Сьогодні 18:17 213 0
Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже 2,8 млрд доларів
Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже 2,8 млрд доларів
#Олімпіада, #Токіо

Джерело - ukrinform.ua.

Перенесення Олімпійських ігор на наступний рік через пандемію коронавірусу коштувало японським організаторам додатково 2,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами організаторів, очікується, що влада Токіо заплатить 1,15 млрд доларів, організаційний комітет 0,99 млрд, а японський уряд додасть ще 0,71 млрд доларів.

Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, вже компенсував 650 мільйонів доларів США.

Загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив 12,6 млрд доларів США.

Коментарі ()