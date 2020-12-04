Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже 2,8 млрд доларів

Перенесення Олімпійських ігор на наступний рік через пандемію коронавірусу коштувало японським організаторам додатково 2,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами організаторів, очікується, що влада Токіо заплатить 1,15 млрд доларів, організаційний комітет 0,99 млрд, а японський уряд додасть ще 0,71 млрд доларів.

Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, вже компенсував 650 мільйонів доларів США.

Загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив 12,6 млрд доларів США.