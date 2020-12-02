 Стало відомо, хто замінить Гамільтона на Гран-прі Сахіра | Формула 1 | Champion.com.ua
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Стало відомо, хто замінить Гамільтона на Гран-прі Сахіра

Сьогодні 14:25 556 0
Гонщик пропустить гонку через коронавірус
Стало відомо, хто замінить Гамільтона на Гран-прі Сахіра
#Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

На Гран-прі Сахіра в складі команди Мерседес виступить пілот Вільямса Джордж Рассел.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Гонщик замінить Льюїса Гамільтона, у якого напередодні виявили COVID-19.  Семиразовий чемпіон світу здав позитивний тест на коронавірус, у зв'язку з чим не зможе взяти участь в гонці.

Джек Ейткен своєю чергою замінить Рассела в Вільямс.

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