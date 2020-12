Стало відомо, хто замінить Гамільтона на Гран-прі Сахіра

На Гран-прі Сахіра в складі команди Мерседес виступить пілот Вільямса Джордж Рассел.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Гонщик замінить Льюїса Гамільтона, у якого напередодні виявили COVID-19. Семиразовий чемпіон світу здав позитивний тест на коронавірус, у зв'язку з чим не зможе взяти участь в гонці.

Джек Ейткен своєю чергою замінить Рассела в Вільямс.

