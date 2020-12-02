Стало відомо, хто замінить Гамільтона на Гран-прі Сахіра

Джерело - Чемпіон.
На Гран-прі Сахіра в складі команди Мерседес виступить пілот Вільямса Джордж Рассел.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1.
Гонщик замінить Льюїса Гамільтона, у якого напередодні виявили COVID-19. Семиразовий чемпіон світу здав позитивний тест на коронавірус, у зв'язку з чим не зможе взяти участь в гонці.
Джек Ейткен своєю чергою замінить Рассела в Вільямс.
BREAKING: George Russell will drive for Mercedes in place of Lewis Hamilton at this weekend's Sakhir Grand Prix— Formula 1 (@F1) December 2, 2020
Jack Aitken steps up for Williams#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/fGJdr22fLH