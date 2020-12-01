У Гамільтона виявили коронавірус

Гонщик пропустить наступний етап Формули-1

Джерело - Чемпіон.

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон здав позитивний тест на COVID-19 і не зможе виступити 6 грудня на Гран-прі Сахір в Бахрейні.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Гамільтон пішов на самоізоляцію, у британця помірні симптоми коронавірусу.

Гамільтон став третім пілотом Формули-1, у якого знайшли коронавірус. Раніше з аналогічною проблемою зіткнулися Серхіо Перес і Ленс Стролл.

У Мерседесі ще не визначилися з заміною для Гамільтона на найближчий етап Формули-1.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Льюїс Гамільтон задовго до кінця сезону сьомий раз став чемпіоном світу і наздогнав за кількістю титулів легендарного німця Міхаеля Шумахера.

Нагадаємо, Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну.