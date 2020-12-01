Дерюгіна: Чи може наш президент зробити хоч щось для спортсменів?

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики українській федерації провести допомогли спонсори.

Про це заявила головний тренер збірної України Ірина Дерюгіна.

"На початку року мала зустріч з президентом Зеленським. Він тоді сказав, що до травня, на коли чемпіонат Європи у Києві був запланований до пандемії, побудувати залу не встигнуть, але зроблять це пізніше. Ми ведемо роботу над проєктом і половина робіт уже виконані. При цьому мова ведеться не про будівництво нового об’єкту, а про добудову "ковбасою" трьох залів до комплексу "Атлет" на Лабораторному провулку, де ми зараз тренуємося. Нам потрібно бодай п’ять майданчиків з висотою 14 метрів. Бо наразі наші діти тренуються на помостах зі стелею на сім метрів у висоту. В Палаці спорту висота складає 16 метрів. У нашому тренувальному залі все, що підкидається ногами, влучає у стелю. Або кидаєш нижче і отримуєш не той ефект.

Враховуючи всі труднощі, назвала б наших дітей просто еквілібристами. Мені шкода одного. Ми для України робимо чимало. Не лише гімнасти, а й інші види спорту. Чи може у відповідь наш президент зробити хоч щось для спортсменів? Невже важко створити прийнятні умови для тренувань бодай для національних збірних? Так, цей чемпіонат Європи нам провести допомогли спонсори. Ми їм за це вдячні і сподіваємося на подальшу співпрацю. Але хотілося б іншої підтримки", - сказала Дерюгіна.