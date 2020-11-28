Українки завоювали золоті і срібні нагороди на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 листопада, відбулися кілька фіналів чемпіонату Європи з художньої гімнастики.
Поліна Каріка стала чемпіонкою Європи серед юніорів у фіналі з м'ячем. Другою стала болгарка Стіляна Ніколова, третьою - білоруска Єлизавета Зорькіна.
Меланія Тур посіла шосте місце чемпіонату Європи серед юніорок у фіналі з булавами. Першою стала ізраїльська гімнастка Дар'я Атаманов, друге місце посіла білоруска Єлизавета Зорькіна, а третьою стала гімнастка з Угорщини Євелін Вікторія Кочиш.
Юніорка Каріна Сидорак здобула срібло чемпіонату Європи у фіналі зі стрічкою. Першою стала болгарка Стіляна Ніколова, третьою - гімнастка з Ізраїлю Дар'я Атаманов.
У вправі з 5 м'ячами тріумфатором стала збірна України, яка випередила представниць Ізраїлю та Естонії.
У вправі з 3 обручами і 2 парами булав Україна стала 2-й, поступившись збірній Туреччини.
Вправа з 5 м'ячами:
1. Україна - 35.350
2. Ізраїль - 34.450
3. Естонія - 32.800
Вправа з 3 обручами і 2 парами булав:
1. Туреччина - 31.150
2. Україна - 31.150
3. Азербайджан - 30.650
Раніше, українські гімнастки виграли командну першість на чемпіонаті Європи.