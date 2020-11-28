Українки завоювали золоті і срібні нагороди на чемпіонаті Європи

Українки успішно виступають на домашніх змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, відбулися кілька фіналів чемпіонату Європи з художньої гімнастики.

Поліна Каріка стала чемпіонкою Європи серед юніорів у фіналі з м'ячем. Другою стала болгарка Стіляна Ніколова, третьою - білоруска Єлизавета Зорькіна.

Меланія Тур посіла шосте місце чемпіонату Європи серед юніорок у фіналі з булавами. Першою стала ізраїльська гімнастка Дар'я Атаманов, друге місце посіла білоруска Єлизавета Зорькіна, а третьою стала гімнастка з Угорщини Євелін Вікторія Кочиш.

Юніорка Каріна Сидорак здобула срібло чемпіонату Європи у фіналі зі стрічкою. Першою стала болгарка Стіляна Ніколова, третьою - гімнастка з Ізраїлю Дар'я Атаманов.

У вправі з 5 м'ячами тріумфатором стала збірна України, яка випередила представниць Ізраїлю та Естонії.

У вправі з 3 обручами і 2 парами булав Україна стала 2-й, поступившись збірній Туреччини.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Київ, Україна

Вправа з 5 м'ячами:

1. Україна - 35.350

2. Ізраїль - 34.450

3. Естонія - 32.800

Вправа з 3 обручами і 2 парами булав:

1. Туреччина - 31.150

2. Україна - 31.150

3. Азербайджан - 30.650

Раніше, українські гімнастки виграли командну першість на чемпіонаті Європи.