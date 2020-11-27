Українські гімнастки виграли командну першість на чемпіонаті Європи

Джерело - Tribuna.com.
Сьогодні у Києві відбувся розіграш перших медалей чемпіонату Європи 2020 року.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Збірна України виграла золото в командній першості. Нашу команду представляли: Анастасія Возняк, Валерія Юзвяк, Марія Височанська, Мариола Бондарчук, Діана Баєва і Поліна Карика, Карина Сидорак і Меланія Тур.
Також українки посіли третє місце в груповому багатоборстві.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики
Київ, Україна
Командна першість
1. Україна - 237,150;
2. Ізраїль - 236,900;
3. Азербайджан - 226,175
Групове багатоборство:
1. Ізраїль - 67,575;
2. Азербайджан - 66,300;
3. Україна - 63,700
Раніше, лідер збірної України пропустить чемпіонат Європи з художньої гімнастики.