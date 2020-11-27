Українські гімнастки виграли командну першість на чемпіонаті Європи

Українки успішно стартували на домашніх змаганнях

Сьогодні у Києві відбувся розіграш перших медалей чемпіонату Європи 2020 року.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Збірна України виграла золото в командній першості. Нашу команду представляли: Анастасія Возняк, Валерія Юзвяк, Марія Височанська, Мариола Бондарчук, Діана Баєва і Поліна Карика, Карина Сидорак і Меланія Тур.

Також українки посіли третє місце в груповому багатоборстві.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Київ, Україна

Командна першість

1. Україна - 237,150;

2. Ізраїль - 236,900;

3. Азербайджан - 226,175

Групове багатоборство:

1. Ізраїль - 67,575;

2. Азербайджан - 66,300;

3. Україна - 63,700

Раніше, лідер збірної України пропустить чемпіонат Європи з художньої гімнастики.