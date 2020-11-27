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Коробов став чемпіоном України із шахів

Сьогодні 13:15 245 0
Антон Коробов вчетверте виграв чемпіонат України
Коробов став чемпіоном України із шахів
#Коробов

Джерело - scu.org.ua.

Антон Коробов після швидкої нічиєї в останньому турі відкритого чемпіонату України набрав 7 очок та став переможцем турніру.

Про це повідомляє Спортивний комітет.

Друге місце посів Кирило Шевченко, третім фінішував Юрій Кузубов.

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Коробов уже був Чемпіон України 2002, 2012 та 2018 років та двічі отримав приз Шаховий гетьман (у 2012 та 2018 роках), який щорічно вручається найкращому шахістові України.

Також український гросмейстер є чемпіоном Європи з бліцу 2013 року та переможцем Всесвітніх інтелектуальних ігор 2019 року (швидкі шахи).

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