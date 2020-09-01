 Сестри Музичук у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ | Шахи | Champion.com.ua
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Сестри Музичук у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ

Сьогодні 15:43 1118 0
Українки серед найкращих шахісток світу
Сестри Музичук у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ
#Музичук

Джерело - ukrinform.ua.

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила оновлений рейтинг-лист.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

До першої десятки списку у жінок як і раніше входять дві українки - ексчемпіонка світу Марія Музичук (коефіцієнт 2544) та її старша сестра Анна Музичук (2535), які посідають 6 і 7 місця відповідно.

Жіночий рейтинг продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2658).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще четверо представниць України: 30. Юлія Осьмак (2438), 46. Анна Ушеніна (2416), 51. Наталія Букса (2410), 60. Інна Гапоненко (2396).

Нагадаємо, Україна програла США у чвертьфіналі Шахової олімпіади.

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