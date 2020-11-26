 Пор'є: Бій проти Мак-Грегора повинен бути титульним | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи
Вчора 21:44 1019
Тоттенгем знищив Лудогорець, Наполі переграв Рієку. Результати матчів 4 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 208
Шевчук: Зараз Шахтар опустився на дно
Вчора 22:55 607
Морозюк: Радію, коли бачу Луческу на місці головного тренера Динамо
Вчора 22:39 258
Павелко зустрів рішення УЄФА про поразку збірної України на відпочинку в Єгипті
Вчора 22:09 716
Брага зіграла внічию з Лестером. Результати матчів 4 туру Ліги Європи
Вчора 21:53 823
АЕК - Зоря 0:3. Як це було
Вчора 21:44 2461
УАФ відсторонила Сидорчука на три матчі
Вчора 21:24 2514 1
Хімік програв Галатасараю і залишив Кубок ЄКВ
Вчора 19:55 261
Красюк розповів про наступний бій Усика
Вчора 18:55 2450
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:19 Футбол Тоттенгем - Лудогорець 4:0. Огляд матчу 415
26 Листопада 2020
23:55 Футбол Тоттенгем знищив Лудогорець, Наполі переграв Рієку. Результати матчів 4 туру Ліги Європи 208
23:40 ММА Пор'є: Бій проти Мак-Грегора повинен бути титульним 415
23:25 Гандбол Галичанка отримала суперника у 1/8 фіналу Єврокубка 526
23:11 Хокей. УХЛ Кременчук - Сокіл 1:3. Огляд матчу 633
22:55 Футбол Шевчук: Зараз Шахтар опустився на дно 607
22:39 Футбол Морозюк: Радію, коли бачу Луческу на місці головного тренера Динамо 258
22:23 Футбол АЕК - Зоря 0:3. Огляд матчу 1299
22:11 Блог Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа 526
22:09 Футбол Павелко зустрів рішення УЄФА про поразку збірної України на відпочинку в Єгипті 716
21:53 Футбол Брага зіграла внічию з Лестером. Результати матчів 4 туру Ліги Європи 823
21:44 Футбол Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи 1019
21:44 Футбол АЕК - Зоря 0:3. Як це було 2461
21:39 Хокей. УХЛ Білий Барс - Крижані Вовки 3:2. Огляд матчу 857
21:27 Блог Найкращі сюжети я написала на пробіжці - Марічка Падалко 190
21:24 Футбол УАФ відсторонила Сидорчука на три матчі 2514 1
21:09 Хокей. УХЛ Сокіл на виїзді переграв чемпіона України у 11 турі УХЛ 972
20:55 Футбол Федецький: Україну просто прибрали, нагадує 90-ті 1028
20:41 Баскетбол Лень замість Торонто міг перейти до Лейкерс 909
20:25 Футбол Бєланов: УЄФА створив дуже небезпечний прецедент 1929
20:12 Хокей. УХЛ Білий Барс переміг Крижаних Вовків у 11 турі УХЛ 1083
19:55 Волейбол Хімік програв Галатасараю і залишив Кубок ЄКВ 261
19:53 Пряма трансляція АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE 1276
19:40 Футбол УЄФА незабаром передасть Україні мотивувальну частину рішення 1248
19:36 Блог Ребров зробив сину унікальний подарунок 1990

Пор'є: Бій проти Мак-Грегора повинен бути титульним

Вчора 23:40 415 0
Дивізіону необхідно рухатися далі після відходу Хабіба
Пор'є: Бій проти Мак-Грегора повинен бути титульним
#Пор'є, #Мак-Грегор

Джерело - MMAJunkie.

Бій американця Дастіна Пор'є проти колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах повинен бути титульним.

Про це заявив сам боєць.

"Мені здається, що якщо Хабіб пішов зі спорту і не збирається повертатися, то я - наступний у списку на титульний шанс, а значить бій проти Конора повинен бути титульним. Ми можемо провести поєдинок за пояс незаперечного чемпіона, в цьому є сенс.

Наш дивізіон повинен рухатися далі, і, я вважаю, що Нурмагомедов не планує повертатися, він не схожий на балабола. Так, він захистив титул після смерті батька і сказав про відхід на емоціях, але пройшов місяць, і він говорить те ж саме.

Напевно, він думає вже про щось інше і готовий займатися чимось крім спорту. Може бути, він уже зробив все, що хотів, я не знаю. Але якщо він завершив кар'єру, то хтось повинен битися за титул. А я хочу справжній пояс і не бачу сенсу знову вводити тимчасовий чемпіонський титул", - сказав Пор'є.

Нагадаємо, бій Мак-Грегор - Порье відбудеться 23 січня 2020 року у рамках UFC 257. 

Коментарі ()