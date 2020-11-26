Пор'є: Бій проти Мак-Грегора повинен бути титульним

Бій американця Дастіна Пор'є проти колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах повинен бути титульним.

Про це заявив сам боєць.

"Мені здається, що якщо Хабіб пішов зі спорту і не збирається повертатися, то я - наступний у списку на титульний шанс, а значить бій проти Конора повинен бути титульним. Ми можемо провести поєдинок за пояс незаперечного чемпіона, в цьому є сенс.

Наш дивізіон повинен рухатися далі, і, я вважаю, що Нурмагомедов не планує повертатися, він не схожий на балабола. Так, він захистив титул після смерті батька і сказав про відхід на емоціях, але пройшов місяць, і він говорить те ж саме.

Напевно, він думає вже про щось інше і готовий займатися чимось крім спорту. Може бути, він уже зробив все, що хотів, я не знаю. Але якщо він завершив кар'єру, то хтось повинен битися за титул. А я хочу справжній пояс і не бачу сенсу знову вводити тимчасовий чемпіонський титул", - сказав Пор'є.