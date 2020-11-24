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Збірна України з футзалу проведе спаринги з Молдовою

Сьогодні 13:59 438 0
Матчі відбудуться у Запоріжжі
Збірна України з футзалу проведе спаринги з Молдовою
#Україна, #Молдова

Джерело - futsal.com.ua.

Збірна України з футзалу в рамках підготовки до групового раунду кваліфікації Євро-2022 зіграє два контрольні матчі з командою Молдови.

Про це повідомляє АФУ.

Товариські ігри відбудуться 8—9 грудня в Запоріжжі.

Спаринги заплановані в рамках підготовки синьо-жовтих до матчів кваліфікації Євро-2022. За результатами жеребкування підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії.

У груповому раунді 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбірного раунду й сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-оф. 

Поєдинки фінального турніру проходитимуть в Амстердамі та Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

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