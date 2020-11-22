 Фігейредо переміг Переса. Результати турніру UFC 255 | ММА | Champion.com.ua
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Фігейредо переміг Переса. Результати турніру UFC 255

Сьогодні 10:40 576 0
Відомі результати всіх поєдинків чергового турніру UFC
Фігейредо переміг Переса. Результати турніру UFC 255
#Шевченко

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 21 на 22 листопада в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC.

У головній події вечора бразильський боєць найлегшої ваги Дейвісон Фігейредо переміг американця Алекса Переса.

Основний кард :

Дейвісон Фігейредо  переміг Алекса Переса задушливим прийомом в першому раунді (найлегша вага);

Валентина Шевченко здолала Дженніфер Майю одноголосним рішенням суддів (найлегша вага);

Тім Мінс  виявився сильнішим Майка Перрі - одноголосне рішення суддів (напівсередня вага);

Кетлін Чукагян  перемогла Синтию кальвіль одноголосним рішенням суддів (найлегша вага);

Пол Крейг здобув перемогу Маурісіо Руа технічним нокаутом у другому раунді (напівважку вагу).

Преліми:

Брендон Морено  здолав Брендона Ройвела технічним нокаутом в першому раунді (найлегша вага);

Хоакін Баклі  переміг Джордана Райта нокаутом у 2-му раунді

Антоніна Шевченко здобула перемогу на Аріани Ліпскі технічним нокаутом у другому раунді (найлегша вага);

Ніколас Далбі  переміг Даніеля Родрігеса одноголосним рішенням суддів (напівсередня вага);

Алан Джубала  виявився сильнішим Джареда Гудена - одноголосне рішення суддів (напівсередня вага);

Кайл Докос  переміг Дастіна Столцфуса одноголосним рішенням суддів (середня вага);

Саша Палатніков  переміг Луїса Коске технічним нокаутом у 3-му раунді (напівсередня вага).

Нагадаємо, що наступний турнір UFC також пройде в Лас-Вегасі в ніч з 28 на 29 листопада. У головному бою вечора зустрінуться Кертіс Блейдс і Деррік Льюїс.

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