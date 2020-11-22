Фігейредо переміг Переса. Результати турніру UFC 255

Джерело - Чемпіон.
В ніч з 21 на 22 листопада в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC.
У головній події вечора бразильський боєць найлегшої ваги Дейвісон Фігейредо переміг американця Алекса Переса.
Основний кард :
Дейвісон Фігейредо переміг Алекса Переса задушливим прийомом в першому раунді (найлегша вага);
Валентина Шевченко здолала Дженніфер Майю одноголосним рішенням суддів (найлегша вага);
Тім Мінс виявився сильнішим Майка Перрі - одноголосне рішення суддів (напівсередня вага);
Кетлін Чукагян перемогла Синтию кальвіль одноголосним рішенням суддів (найлегша вага);
Пол Крейг здобув перемогу Маурісіо Руа технічним нокаутом у другому раунді (напівважку вагу).
Преліми:
Брендон Морено здолав Брендона Ройвела технічним нокаутом в першому раунді (найлегша вага);
Хоакін Баклі переміг Джордана Райта нокаутом у 2-му раунді
Антоніна Шевченко здобула перемогу на Аріани Ліпскі технічним нокаутом у другому раунді (найлегша вага);
Ніколас Далбі переміг Даніеля Родрігеса одноголосним рішенням суддів (напівсередня вага);
Алан Джубала виявився сильнішим Джареда Гудена - одноголосне рішення суддів (напівсередня вага);
Кайл Докос переміг Дастіна Столцфуса одноголосним рішенням суддів (середня вага);
Саша Палатніков переміг Луїса Коске технічним нокаутом у 3-му раунді (напівсередня вага).
Нагадаємо, що наступний турнір UFC також пройде в Лас-Вегасі в ніч з 28 на 29 листопада. У головному бою вечора зустрінуться Кертіс Блейдс і Деррік Льюїс.