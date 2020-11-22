Фігейредо переміг Переса. Результати турніру UFC 255

Відомі результати всіх поєдинків чергового турніру UFC

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 21 на 22 листопада в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC.

У головній події вечора бразильський боєць найлегшої ваги Дейвісон Фігейредо переміг американця Алекса Переса.

Основний кард :

Дейвісон Фігейредо переміг Алекса Переса задушливим прийомом в першому раунді (найлегша вага);

Валентина Шевченко здолала Дженніфер Майю одноголосним рішенням суддів (найлегша вага);

Тім Мінс виявився сильнішим Майка Перрі - одноголосне рішення суддів (напівсередня вага);

Кетлін Чукагян перемогла Синтию кальвіль одноголосним рішенням суддів (найлегша вага);

Пол Крейг здобув перемогу Маурісіо Руа технічним нокаутом у другому раунді (напівважку вагу).

Преліми:

Брендон Морено здолав Брендона Ройвела технічним нокаутом в першому раунді (найлегша вага);

Хоакін Баклі переміг Джордана Райта нокаутом у 2-му раунді

Антоніна Шевченко здобула перемогу на Аріани Ліпскі технічним нокаутом у другому раунді (найлегша вага);

Ніколас Далбі переміг Даніеля Родрігеса одноголосним рішенням суддів (напівсередня вага);

Алан Джубала виявився сильнішим Джареда Гудена - одноголосне рішення суддів (напівсередня вага);

Кайл Докос переміг Дастіна Столцфуса одноголосним рішенням суддів (середня вага);

Саша Палатніков переміг Луїса Коске технічним нокаутом у 3-му раунді (напівсередня вага).

Нагадаємо, що наступний турнір UFC також пройде в Лас-Вегасі в ніч з 28 на 29 листопада. У головному бою вечора зустрінуться Кертіс Блейдс і Деррік Льюїс.