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Менеджер назвав умови повернення Нурмагомедова

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Алі Абдель-Азіз прокоментував повернення Хабіба Нурмагомедова
Менеджер назвав умови повернення Нурмагомедова
#Нурмагомедов

Джерело - Чемпіон.

Алі Абдель-Азіз, менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова вказав заради кого боєць може відновити кар'єру.

Про це розповів сам менеджер.

"Думаю, єдине, що зведе з розуму Хабіба і всіх інших, - якщо Жорж Сен-П'єр візьме телефон, подзвонить главі промоушену та скаже: Мені вистачить і ліміт легкої ваги.

Всі знають, як сильно я люблю Сен-П'єра. Але я не впевнений, що це трапиться, оскільки Жоржу вже 40 років. Йому важко тренуватися і ганяти вагу", - заявив Абдель-Азіз.

Нагадаємо, Мак-Грегор підписав контракт на бій з Пор'є.

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