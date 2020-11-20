Менеджер назвав умови повернення Нурмагомедова

Алі Абдель-Азіз, менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова вказав заради кого боєць може відновити кар'єру.

Про це розповів сам менеджер.

"Думаю, єдине, що зведе з розуму Хабіба і всіх інших, - якщо Жорж Сен-П'єр візьме телефон, подзвонить главі промоушену та скаже: Мені вистачить і ліміт легкої ваги.

Всі знають, як сильно я люблю Сен-П'єра. Але я не впевнений, що це трапиться, оскільки Жоржу вже 40 років. Йому важко тренуватися і ганяти вагу", - заявив Абдель-Азіз.