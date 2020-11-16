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Олімпійські ігри 2021 у Токіо не переноситимуть

Сьогодні 11:51 599 0
Перенесена Олімпіада в Токіо відбудеться призначений час
Олімпійські ігри 2021 у Токіо не переноситимуть
#Олімпіада

Джерело - sport.ua.

Олімпійські ігри в Токіо, які перенесені на 2021 рік через COVID-19, пройдуть в призначений час, не дивлячись на те, що світ досі не впорався з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Про це в понеділок, 16 листопада, домовилися в Токіо глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) і прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга.

Суга висловив упевненість, що ігри пройдуть наступного літа. Бах подякував прем'єру за зусилля і підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності в посткоронавірусну епоху. За даними агентства Kyodo, МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

Рішення про перенесення Олімпіади було прийнято в кінці березня після того, як Національний олімпійський комітет Канади повідомив, що не направлятиме своїх атлетів на Ігри у 2020 році в зв'язку з ризиком захворювання.

Нагадаємо, російські хакери готували кібератаку на Олімпіаду-2020 у Токіо.

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